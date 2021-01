Baiano sulla Fiorentina: "Oggi un Vlahovic diverso. Mercato? Servono due attaccanti"

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha analizzato il successo della Fiorentina ottenuto ieri contro il Cagliari. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Bruno: “Vlahovic? Non so se ha letto la mia intervista ma se lo ha fatto gli ha portato bene: quello di ora è un altro Vlahovic perché oltre ai gol fatti si sta muovendo bene anche se può migliorare tantissimo nei movimenti. Callejon? La Fiorentina non può fare a meno di lui, così come di Ribery. Sono due giocatori che sanno giocare a calcio e vanno messi sempre in campo. Il modulo non consono per loro? La bravura di un allenatore sta in questo, ovvero trovare il vestito adatto per farli giocare. Kouame? Non è stato un acquisto sbagliato: è stato preso per fare la prima punta ma tutto è tranne che una prima punta: per me è un esterno. Se va via, inizia giocare nel suo ruolo e fa gol diremo che non si è ambientato. I giocatori devono giocare nel loro ruolo. Il mercato viola? La Fiorentina ha bisogno di due attaccanti: se va via anche Kouame dopo Cutrone ne servono due per forza”.