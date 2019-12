Balata: "Bisogna creare un sistema per la crescita di tutto il movimento"

Incontro con arbitri: "parleremo presto di Var in arrivo"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - "Il nostro percorso di crescita come Lega Serie B credo che sia sotto gli occhi di tutti ma a me piacerebbe creare un sistema che produca un percorso e un processo di crescita di tutto il" movimento "calcio: tutti insieme, tutti uniti anche con il presidente federale". Lo ha detto Mauro Balata, presidente della Lega di B, a margine dell'incontro tra i vertici della Can B e i club della Serie B, a Firenze. Balata ha risposto poi ad una domanda sugli aspetti da migliorare nella Lega B: "Ci sono tante cose - ha ribadito -. Vorrei che adesso tutti noi passassimo questo periodo delle feste natalizie in maniera serena, poi a gennaio credo che faremo una riflessione interna alla Lega. Lì poi magari inizieremo a discutere di alcuni progetti futuri che possano migliorare non solo il sistema calcio della Lega di B ma spero ed auspico anche l'intero sistema calcio italiano. Abbiamo idee molto chiare, alcune le abbiamo già formulate in varie sedi". L'incontro di oggi, ha concluso, "serve per avere un confronto e una collaborazione ancora più proficua con l'Aia e le nostre società. Poi inizieremo a parlare anche del proseguo di questo processo che ci porterà ad avere la tecnologia Var in pianta stabile nel nostro campionato". (ANSA).