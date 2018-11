Baldini e il retroscena su Conte: "Gli dissi di convincere Agnelli e la Juve"

© foto di Matelli

Antonio Conte alla Juventus, anche per merito di Silvio Baldini. Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il tecnico della Carrarese ha raccontato un retroscena relativo al rapporto con l'ex ct azzurro: Quando allenava a Siena, stava vincendo il campionato ma non era contento, sapevo che non sarebbe rimasto. Gli dissi: 'Fai come Guardiola al Barcellona, vai da Agnelli e lo convinci che sei l’allenatore giusto per la Juve. Lo fece, Agnelli pensava che gli avrebbe chiesto dei giocatori per il Siena e invece Antonio lo conquistò con gli argomenti giusti'. In seguito Antonio mi telefonò uscendo dall’albergo dalle parti di Bergamo nel quale si erano rivisti e mi disse che aveva firmato".