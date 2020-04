Baldini: "Il rinvio dell'Olimpiade? Gli atleti sono abituati a resettare e ripartire"

vedi letture

Stefano Baldini, ex maratoneta e campione olimpico ad Atene 2004, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il rinvio dell'Olimpiade: "Chi vive di sport è abituato a programmare, ripartire e resettare: non si fa grande fatica a pensare ad un'Olimpiade 2021. È chiaro che parliamo di atleti e di sport, tutte cose che vengono dopo una gara difficile come questa".