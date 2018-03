Baldini sul Napoli: "Non credere più allo scudetto sarebbe un errore"

Fonte: TuttoNapoli

Francesco Baldini, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: “Il Genoa con Ballardini è cambiato tanto, non sarà una partita semplice ma la classifica parla chiaro: ci sono 40 punti di differenza rispetto al Napoli. Gli azzurri non devono fare l’errore di non crederci più. Questa squadra e questa piazza meritano di restare attaccati alla Juventus fino alla fine e di giocarsela con convinzione. Essere passati dal +4 al -4 in pochi giorni sicuramente può incidere, ma è ancora tutto aperto. Il Napoli deve pensare a se stesso, a vincere le sue partite. Sta facendo qualcosa di straordinario. Se 100 punti non saranno sufficienti per lo scudetto, complimenti alla Juve”.