© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era l'ottobre del 2010 e l'Inter, guidata da Rafa Benitez, ospitava il Tottenham in una gara del girone di Champions League. Al 34esimo minuto i nerazzurri erano avanti 4-0, ma nel secondo tempo si scatenò la furia di un giovanissimo Gareth Bale che con una tripletta fissò il finale sul 4-3. Questo il ricordo del gallese di quella serata ai microfoni di Sky Sport: "E' stato il punto più alto della mia carriera. Era una grande opportunità, giocavamo contro i campioni in carica della Champions ed in casa loro. Abbiamo giocato bene e io ho dimostrato di poter giocare contro i migliori. Da quel momento non ho più guardato indietro e ho creduto ancora di più in me stesso, per questo ho raggiunto questo livello. Ho capito di poter competere e far bene contro avversari molto forti, mi ha dato la consapevolezza di poter credere in me stesso e da quel momento non l'ho più persa".