Ballon d'Or Dream Team, Cafu miglior terzino destro: "E dire che odiavo fare l'esterno basso"

Votato come miglior terzino della storia e inserito nel "Ballon d'Or Dream Team", Cafu ammette di non aver amato all'inizio della sua carriera la sua posizione arretrata, come conferma a France Football: "Ho iniziato come attaccante esterno destro, poi sono passato al ruolo di numero 8, prima di diventare un terzino. Gli allenatori mi hanno usato dove avevano bisogno fino a quando Telê mi ha definitivamente piazzato come terzino destro, nel 1991. Il titolare si era infortunato, l'allenatore mi ha insegnato alcuni principi ed è sparito! Non ho mai più lasciato questa posizione. All'inizio ero disgustato. Mi sono lamentato più volte. Gli ho chiesto di allinearmi al centro o in attacco. Continuavo a dirgli: 'Non sono un laterale, non sono un difensore!' E lui mi rispondeva: 'Conto su di te come squadra e non acquisterò un altro giocatore per questa posizione'. Ho accettato la sua decisione".