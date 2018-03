Ballotta: "Strakosha ha il futuro in mano, Lazio obiettivo EL concreto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato in esclusiva per Lalaziosiamonoi.it, dei biancocelesti e di Strakosha: "Se la giocherà fino alla fine, ora la Lazio ha avuto qualche torto arbitrale, poteva avere qualche punto in più. Sta dimostrando però di essere al livello delle altre, sarà un bel rush finale. Tra le prime quattro arriverà chi ne ha di più. L'Europa League deve essere un obiettivo concreto, la Lazio non disputa questa competizione tanto per. Ormai si è arrivati in fondo, non si può lasciare un obiettivo per puntarne un altro: può capitare che uno ti scappi se punti solo sull'altro e poi non porti a casa niente, devi essere competitivo su entrambi. La Lazio la rosa ce l'ha, si sta facendo un giusto turnover, può arrivare in fondo in questa competizione. Strakosha? Ha il futuro in mano, sta dimostrando di avere grosse qualità. E' al suo primo anno da titolare, è la sua consacrazione. Sta dimostrando di essere all'altezza, secondo me la Lazio ha il portiere per i prossimi dieci anni. Deve migliorare tantissimo ma perché è giovane, è anche normale che sia così".