Balotelli: “Italia, avrei meritato di tornare. Ct? Contento se fosse Mancini”

Mario Balotelli parla anche della Nazionale, attraverso le colonne di SportWeek. Sul prossimo ct, l'attaccante ora al Nizza ha detto: “Chi vorrei sulla panchina azzurra? Conte e Ranieri hanno carisma, ma Mancini è il mio papà calcistico e sarei contento se fosse il prescelto. Ma lo dico per lui, non per me”. Una parola, infine, sulla recente esclusione da parte di Gigi Di Biagio: “Cosa avrebbe significato tornare in azzurro? Che me l'ero meritato. Pensavo, di averlo meritato”.