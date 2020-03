Balotelli e le accuse di violenza. I pm: “Non fu stupro, caso da archiviare”

Mario Balotelli, così come tantissime persone del mondo dello sport, si sta spendendo in prima persona per dare una mano alla comunità nell’emergenza. L’attaccante del Brescia ha partecipato alle donazioni alla Fondazione Comunità Bresciana Onlus, nel progetto AiutiAMObrescia, ma nelle scorse ore ha dovuto anche seguire gli sviluppi giudiziari della vicenda che lo vede accusato di stupro in una discoteca di Nizza da parte di una ragazza vicentina 19enne (all’epoca dei fatti 16enne). Secondo il Corriere della Sera per la Procura di Brescia non ci sono elementi tali da procedere nei confronti del giocatore per un crimine così pesante. Chi lo accusa, si legge, insomma non sarebbe credibile. Il pm Barbara Renzi ha firmato una richiesta di archiviazione del procedimento per violenza sessale.