Balotelli manifesta contro il razzismo. Supermario oggi in piazza a Brescia

Mario Balotelli nella mattinata di oggi si è trovato di fronte il cancello sbarrato del centro sportivo di Torbole, col Brescia che ha deciso di non farlo entrare a causa del centrificato medico ancora attivo (problema gastrointestinale, oggi era l’ultimo giorno). E mentre il suo agente Mino Raiola e il presidente Cellino stanno cercando una soluzione per una separazione quanto più indolore possibile, Supermario si è fotografato in centro a Brescia per la manifestazione contro il razzismo ed in onore di George Floyd. Balotelli così si è presentato in Piazza Vittoria insieme agli amici e sui social si è fatto fotografare durante l’evento, accompagnando il tutto con la scritta "No justice no peace".