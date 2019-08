Balotelli, salto nel tempo e auto-auguri: "La vecchiaia non mi cambia"

Mario Balotelli compie oggi 29 anni e si festeggia ironicamente su Instagram con l'ormai celebre salto nel tempo dell'applicazione 'FaceApp'. "Tanti auguri a me. La vecchiaia non mi cambia", scrive l'attaccante attualmente svincolato. Con barba e capelli bianchi, in attesa di sapere quale sarà la sua prossima squadra (Flamengo e Verona ora sembrano in pole).