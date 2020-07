Balzaretti: "L'Atalanta non è l'antiJuve quest'anno, però dalla prossima stagione sì"

Federico Balzaretti, talent di DAZN, ha parlato dopo la sfida contro la Juventus, pareggiata per 2-2 dall'Atalanta. “Forse non sarà l’antiJuve per questa stagione, ma per l’anno prossimo assolutamente sì. Ha dimostrato di essere da Scudetto, ha fatto tutti gli step in questi anni, è arrivata in Europa League, quest’anno la Champions, ha ampliato la rosa a livello qualitativo… Se toccano pochissimo lottano per il prossimo campionato”.