Balzarini: “Questa Juve dà la sensazione di poter prendere gol in ogni momento”

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini: “Il titolo della Gazzetta? Se uno legge solo ‘Rabbia Milan’ pensa che il Milan sia stato derubato. Il Milan si è arrabbiato. Sulle ammonizioni ai diffidati bisogna prendersela con i diffidati che non sono stati attenti, Ibrahimovic da una gomitata in faccia De Ligt, probabilmente si era dimenticato di essere diffidato. Stessa cosa per Hernandez. Sono tutte ammonizioni sacrosante. Al di là degli episodi si sta parlando di un’altra prestazione non all’altezza delle aspettative. La Juve non ha dato quella risposta che ci si aspettava dopo la sconfitta di Verona, è una squadra che non dà più la sensazione di poter vincere le partite quando vuole, anzi dà la sensazione di poter prendere gol in qualunque momento. Sarà la società a capire al termine della stagione, anche in base ai risultati, se sia il caso di proseguire con questo progetto. Nonostante tutto la Juventus ha più possibilità del Milan di raggiungere la finale”.