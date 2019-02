Baptista sulla Roma: "Date tempo a Monchi: sarà un valore aggiunto"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Alberto Fornasari

Julio Baptista ha parlato del derby e di Roma a Centro Suono Sport:

Totti come lo vedresti da ds?

“E’ stato una bandiera della Roma, potrebbe fare quello che vuole. Sicuramente deve studiare, approfondire, chiaramente nel ruolo del direttore sportivo, dovrà imparare, capire come muoversi, è tutto diverso rispetto a quando si sta in campo. La gestione del club è importante e bisogna essere in grado di saper gestire le sorti sportive di una squadra”

Monchi ti ha portato a Siviglia. Cosa ne pensi?

“E’ un grandissimo amico in primis, poi è preparatissimo. Penso che sia uno dei migliori direttori sportivi al mondo, non solo per il lavoro incredibile fatto a Siviglia, ma per i tanti talenti scoperti e i titoli vinti. Chiaramente passare dalla Liga alla Serie A è totalmente diverso, ci vuole tempo e capacità nella scelta dei calciatori giusti che vadano bene per il calcio italiano. Spero possa restare alla Roma, perchè può rappresentare certamente un valore aggiunto”

Il derby come finirà?

“Spero possa vincere la Roma 2-0, magari con una doppietta del mio amico Daniele De Rossi”