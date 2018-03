Barça-Roma, la stampa spagnola teme il "muro" Alisson

© foto di Federico Gaetano

L'avversario più difficile per la Roma, che ai quarti di Champions League se la dovrà vedrre con il Barcellona. Sport, quotidiano da sempre vicino alla vicende di casa blaugrana, non ha dubbi: "Lo spogliatoio del Barça voleva la Roma". L'avversario che più preoccupa i catalani è senza dubbio il "muro" Alisson: "La Roma si affida al 4-3-3 di Di Francesco ed al muro Alisson", scrive AS. Titolo simile per Marca: "Il Barcellona contro la Roma di Monchi e del muro Alisson".

