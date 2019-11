© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Perché la moviola diventa un autogol". Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano analizza le polemiche del turno infrasettimanale: "Se fosse un best seller, potrebbe chiamarsi arbitri che odiano il VAR. [...] Il caso di Napoli-Atalanta è emblematico. Dal fallo di Kjaer su Llorente, non visto da Giacomelli, al gol di Ilicic passano 33 secondi, senza che il gioco si fermi". Segnata la rete, sarebbe stato molto difficile toglierla a un'Atalanta che a quel punto sarebbe stata penalizzata da una decisione in grado di stravolgere l'intero campionato. "Questo è il conflittuale dualismo - si legge in fondo - che racconta il calcio europeo 2019-2020. E che induce gli inglesi, a limitare l’impiego del Var quasi esclusivamente all’accertamento del fuorigioco. Ma una cosa è certa: la tecnologia si governa solo se viene riconsegnata alla responsabilità del direttore di gara".