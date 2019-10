© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esonerato de facto Marco Giampaolo il Milan aveva deciso di puntare tutto su Luciano Spalletti, ex tecnico dell'Inter ancora legato ai cugini nerazzurri da un anno di contratto. Una situazione, questa, che ha fatto arenare la pista rossonera per il tecnico rossonero. Sul caos panchina in casa del Diavolo ha scritto Alessandro Barbano nel fondo di prima pagina sul Corriere dello Sport: "Bruciare due allenatori in un solo giorno è un’impresa che non riuscirebbe neanche a uno stragista di panchine come Zamparini. La dirigenza rossonera rischia di superarlo. E ora il cambio in corsa del tecnico è diventata un’operazione molto onerosa. Dopo aver esonerato “de facto” Marco Giampaolo, il Milan ha visto evaporare ieri sera l’arrivo di Luciano Spalletti. [...] Bruciare Giampaolo e rinunciare a Spalletti, per una seconda scelta di Spalletti e di Giampaolo, sarebbe un autogol difficile da giustificare. Così, in mezzo al guado sta il Milan, con il portafogli aperto tra le tante mani di un mercato rapace".