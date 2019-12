© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se il naso di Ibra va in offside". Sulle pagine del Corriere dello Sport, il fondo di Alessandro Barbano è dedicato alle parole di Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, che nei giorni scorsi ha (in maniera paradossale secondo il collega) aperto a un margine di tolleranza di 10-20 cm sulla valutazione del fuorigioco. "Ibrahimovic stia tranquillo - si legge sulla prima pagina del quotidiano sportivo - la sporgenza del suo nasone non gli costerà il fuorigioco in Europa, dove si appresta a tornare. La bizzarra rassicurazione viene da Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, che, parlando a ruota libera come farebbe un vecchio allenatore in un talk di provincia, propone una tolleranza di 10-20 centimetri rispetto alle linee del Var".