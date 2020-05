Barbano sul Corriere dello Sport: "Il calcio murato vivo. Divieti illogici dal governo"

“Il calcio murato vivo”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano legge così la situazione del pallone italiano, fermo in attesa di capire se, quando e come potrà ripartire. “Il governo - si legge - sta murando vivo il calcio in un labirinto invalicabile, fatto di divieti illogici e prescrizioni inapplicabili. […] Che questo vincolo sia frutto di manifesta incompetenza, o piuttosto di una sinistra volontà, da ieri il premier Giuseppe Conte condivide insieme con il suo ministro dello Sport la responsabilità dell’ennesimo pasticcio. Che giunge a pochi giorni dalla data utile per comunicare all’Uefa il calendario della ripartenza e che scoraggia i club dall’assumere responsabilità sportive ed economiche. […] O Conte sarà capace di sgombrare gli equivoci seminati fin qui lungo la strada, oppure porterà tutta intera la responsabilità di aver spento un settore importante dell’economia nazionale e una grande fonte di passione per i cittadini. A quel punto l’inazione del governo che presiede sarebbe un autentico attentato alle libertà collettive, privo di credibili giustificazioni scientifiche che non siano quelle confezionate ad arte dai nemici del calcio. Ci pensi bene”.