Barça, superata quota 600 gol in Champions: solo Real e Bayern meglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona sfonda quota 600 gol in Champions League: la rete di Ivan Rakitic, valida per il momentaneo 2-0 contro il Tottenham, ha infatti portato i blaugrana a diventare il terzo club a superare questa soglia nella massima competizione europea, alla 300^ gara. Soltanto il Real Madrid (945 reti in 425 gare) e il Bayern Monaco (668 gol in 335 partite) hanno fatto meglio del Barça, nel frattempo arrivato a quota 601 grazie alla rete del 3-1 di Messi.