Barcellona, attivisti chiedono a Messi e Suarez di non giocare in Israele

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gruppo di attivisti ha chiesto a Leo Messi e Luis Suarez di non scendere in campo il prossimo 18 novembre nell'amichevole tra Argentina e Uruguay. Il motivo? Il match si giocherà in Israele, vicino la striscia di Gaza: "Avete ancora un po' di tempo per decidervi. Avreste giocato in Sudafrica quando c'era l'Apartheid? Non accettate che vi usino per coprire i crimini di guerra! La partita si disputerà vicino ai luoghi dove sono state commesse violenze nei confronti di alcuni calciatori locali, la cui carriera è finita. Volete essere complici di questo?", hanno urlato gli attivisti al megafono dopo l'allenamento di oggi, all'uscita della Ciudad Deportiva.