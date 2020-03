Barcellona, chiude La Masia per le prossime due settimane

Il Barcellona ha confermato che La Masia, il centro d'allenamento delle giovanili, rimarrà chiuso per le prossime due settimane come misura preventiva per la situazione generale a causa della trasmissione del Coronavirus. I canterani saranno portati al proprio punto di origine per stare con i familiari.