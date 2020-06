Barcellona, cinque giocatori e due dello staff hanno avuto il Coronavirus

La prima batteria di tamponi, realizzata qualche settimana fa sull'organico del Barcellona, ha evidenziato che cinque giocatori e due membri dello staff tecnico sono risultati positivi. A svelarlo è RAC1 che sottolinea anche come tutti abbiano superato la cosa senza inconvenienti e in questo momento non presentano problemi per giocare.