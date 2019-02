Barcellona cinese a metà: maglie speciali solo all'ingresso in campo

© foto di Imago/Image Sport

Ieri il Barcellona aveva annunciato che i giocatori avrebbero indossato nel Clasico di Copa del Rey delle maglie speciali per celebrare il Capodanno cinese, come aveva fatto l'Inter domenica scorsa nel match contro il Bologna. La Federazione spagnola, però, non ha consentito ai catalani di portare avanti questa iniziativa, così il club di Bartomeu ha pensato di aggirare il divieto: i nomi in cinese sono comparsi solo al momento dell'ingresso in campo. Durante la sfida con il Real Madrid le casacche erano invece quelle tradizionali.

Gràcies pel vostre suport, culers.

Sou la millor afició del món 💙❤ pic.twitter.com/QRwCCiqwmx — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 6 febbraio 2019