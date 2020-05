Barcellona, l'impreditore catalano Jordì Farrè si candida alle elezioni per la presidenza del club

L'imprenditore catalano Jordi Farré ha annunciato che si candiderà alle elezioni per la presidenza del Barcellona, previste per la seconda metà del 2021. Questa è la seconda volta che Farrè si candida per le elezioni per la presidenza del club: nel 2015 la sua candidatura 'Som Gent Normal' (siamo persone normali), riuscì a raccogliere 2.033 firme, 500 in meno di quelle necessarie per diventare un candidato alla presidenza.