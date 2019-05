© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei tifosi del Liverpool sono stati arrestati per aver lanciato lattine e bottiglie contro la polizia spagnola. È il bilancio degli scontri avvenuti in giornata per le strade di Barcellona, dove stasera si disputerà la sfida d'andata delle semifinali di Champions League tra le squadre di Valverde e Klopp. Il club inglese ha immediatamente condannato il comportamento dei propri tifosi, dando disponibilità a collaborare con le forze dell'ordine per identificare i responsabili degli episodi violenti.