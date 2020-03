Barcellona-Napoli, ipotesi apertura del Camp Nou solo per gli abbonati catalani

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il Barcellona chiederà domani mattina di poter disputare la partita contro il Napoli in Champions League regolarmente a porte aperte anche se sarà disponibile a rispettare i criteri sanitari. Il Governo spinge per le porte chiuse e la soluzione potrebbe arrivare a metà strada con l'apertura per i soli abbonati Culés. I biglietti al momento sono ancora in vendita, ma non sono acquistabili dall'Italia.