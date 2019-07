Barcellona, niente riscatto per Boateng: voci di ritorno in Italia per Braida

© foto di Federico Gaetano

Dalla Spagna viene commentata con un forte spirito critico l’operazione Boateng che ha di recente fatto ritorno al Sassuolo dopo l’esperienza al Barcellona. Un’esperienza negativa dal punto di vista dello score del ghanese, che ha abbandonato un avvio di stagione di grande livello al Sassuolo per sposare il sogno del Camp Nou senza ottenere sul campo la possibilità di esprimersi. Tre presenze nella Liga senza reti ed il mancato riscatto del cartellino che, stando ai media spagnoli, potrebbe mettere in discussione anche il futuro di Ariedo Braida in seno al club catalano. La possibilità di un ritorno in Italia per l’ex dirigente del Milan non è da considerare impraticabile, specie in considerazione della vera operatività di cui potrebbe godere nel nostro paese. Le suggestioni romantiche di un ritorno nell’asset di Berlusconi con il Monza non sono certamente le uniche, per un futuro al Camp Nou ancora tutto da scrivere.