Barcellona-PSV, tripletta per Leo Messi: olandesi in ginocchio

© foto di J.M.Colomo

Tripletta per Leo Messi, in occasione del 4-0 del Barcellona contro il PSV Eindhoven. Al minuto 87' la pulce ha realizzato la sua terza marcatura di serata al Camp Nou: palla di Luis Suarez per l'argentino, che non sbaglia in diagonale. Il numero 10 inizia con una tripletta: tre sms a Cristiano Ronaldo che domani inizierà la sua campagna in Champions con la Juventus.