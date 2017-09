Barcellona, Rakitic si ferma: rischia di non giocare contro la Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fastidio muscolare per Ivan Rakitic. Il calciatore classe '88 non prenderà parte alla sfida di domani tra Turchia e Croazia valida per la qualificazione a Russia 2018 e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, a rischio c'è anche la sua presenza per la sfida del prossimo 12 settembre tra Barcellona e Juventus.