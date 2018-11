Barcellona, rapina a casa di Jordi Alba. In casa c'era la famiglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Indagine in corso per una rapina in casa di Jordi Alba, terzino del Barcellona che sarà impegnato oggi nella sfida di San Siro contro l'Inter. I ladri sarebbero entrati lunedì sera forzando una finestra che dava sul giardino. Al momento della rapina in casa c'era la famiglia del calciatore, al piano terra, mentre Alba era in viaggio verso Milano. I malviventi avrebbero fatto saltare la cassaforte e avrebbero messo a soqquadro diverse stanze, ma non è noto il valore degli oggetti sottratti.