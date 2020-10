Barcellona-Siviglia 1-1, le pagelle: Griezmann-Fati flop, Koundé è un muro

vedi letture

BARCELLONA-SIVIGLIA 1-1

Marcatori: 8’ L. De Jong (S), 10’ Coutinho

BARCELLONA

Neto 6 - Il Siviglia si avvicina spesso, soprattutto con gli esterni d’attacco, dalle sue parti. Risponde presente; incolpevole, invece, sul gol.

Sergi Roberto 5 - Non riesce quasi mai a creare una soluzione per i compagni, un po’ pigro: raramente si vede nella metà campo avversaria, la sua partita è più di contenimento su Ocampos.

Piqué 6.5 - Attento nelle chiusure, preciso in marcatura; è chiamato anche agli straordinari, avendo accanto un giovane di belle speranze come Araujo.

Araujo 6 - Tutto sommato si comporta bene, nonostante abbia il suo gran da fare su L. De Jong. Ordinato e pulito negli interventi.

Alba 5.5 - Alterna accelerazioni sulla fascia e buoni spunti nella metà campo avversaria a qualche indecisione difensiva. Suso e Jesus Navas, quando si affacciano, fanno male (Dal 75’ Dest s.v.).

Busquets 6 - Solito lavoro di smistamento di palloni, dirige il traffico nel settore centrale del campo anche se fa molta fatica nell’uno contro uno con Rakitic.

F. De Jong 6 - Un po’ pasticcione sul gol che porta al vantaggio del Siviglia a firma del suo omonimo. Perde la bussola in alcuni tratti della gara, in altri fa vedere buone cose. Cresce nel finale e sfiora il gol, ma non basta.

Griezmann 5 - Praticamente non si nota, viene sempre accerchiato con grande attenzione dai difensori avversari. Ha una buona chance nel primo tempo, ma la sua girata viene “neutralizzata” dall’arbitro. Impalpabile (Dal 62’ Pedri - Entra bene in partita, non forza mai la giocata).

Coutinho 6.5 - Ha il merito di non fallire sotto porta nell’azione che porta al pareggio, al posto giusto nel momento giusto. Anche lui, come Griezmann, un po’ in ombra: deve arretrare molto per entrare nel vivo della manovra (Dal 75’ Pjanic s.v.).

Fati 5 - Stecca e non è un caso che Koeman, che per lui stravede, lo fa sedere in panchina mezzora prima del triplice fischio. In ombra, niente dispeciale (Dal 62’ Trincao 5.5 - Nel finale si divora una ghiottissima occasione per portare a casa i tre punti).

Messi 5.5 - In una serata strana, con un Barcellona sottotono, anche la stella non brilla. L'unica cosa degna di nota è il semi-assist per il gol di Coutinho. Per il resto poca roba.

SIVIGLIA

Bono 6.5 - Attento, sicuro e deciso. Anche spavaldo quando, nel primo tempo, esagera con un dribbling su Fati. Se la cava.

Jesus Navas 6.5 - La partita non comincia benissimo, tanto che è lui a regalare involontariamente a Coutinho il pallone dell’1-1. Poi sale in cattedra e sulla fascia diventa incontenibile. Bravo anche in difesa su Fati.

Kounde 7 - Gioca bene, sia a livello di copertura degli spazi che in impostazione: è sempre lui a dare il via alla manovra. Insuperabile nella ripresa, quando il Barça prova a sfondare. Il migliore in campo.

Diego Carlos 6.5 - Aiuta Jesus Navas in copertura su Fati e Coutinho che arrivano sempre in due da quella parte. Tosto e deciso negli interventi, non è una novità. Nel finale rischia tantissimo azzardando un intervento col piede a martello su Messi in area.

Acuna 6.5 - Meno propositivo rispetto a Escudero e forse Lopetegui lo sceglie proprio per questo: Messi raramente decide di attaccare dalle sue parti, partita più che positiva.

Fernando 6.5 - Non solo diga avanti la difesa, ma anche tanti inserimenti senza palla: nel primo tempo si divora anche la rete del possibile nuovo vantaggio. Gigante.

Rakitic 6.5 - Una partita delicata, ma i campioni non sentono la pressione e lui dimostra il perché di tanti anni da protagonista al Camp Nou. Leader di un Siviglia che gioca bene e crea tanto (Dal 78’ Gudelj s.v.).

Jordan 6 - Qualità e quantità, con astuzia ferma più di qualche ripartenza del Barcellona. Partita positiva la sua. (Dall’85’ Oliver Torres s.v.).

Suso 6 - Torna e copre, attacca e crea. Si muove tanto e per tutto il campo, crea sempre tanti raddoppi con Jesus Navas. Il Suso dei tempi migliori, anche se per 45'. (Dal 62’ En-Nesyri 5.5 - Ha voglia di fare e si vede, ma pasticcia un po' con il pallone tra i piedi).

Ocampos 6.5 - Tra i migliori in campo tra gli andalusi, è una minaccia continua per la retroguardia del Barcellona. Partono tutte dai suoi piedi le migliori azioni del Siviglia. Nella ripresa cala vistosamente (Dal 62’ Munir 6 - Si cala subito nei ritmi della gara, ma nulla di trascendentale).

L. De Jong 7 - Gol da rapace dell’area di rigore, fa continuamente a sportellate con Piqué e Araujo. Lascia il segno fin quando resta in campo, un lottatore vero (Dall’85’ Fernandez s.v.).