Barcellona, stanziati sei milioni di euro a favore dei bambini rifiugiati

Barcellona protagonista sul campo ma anche nel sociale. Il club catalano ha infatti annunciato di aver investito sei milioni di euro in programmi di assistenza per bambini rifugiati in Italia, Grecia e Libano, con la partecipazione in prima persona di Lilian Thuram, ex difensore dei blaugrana, in veste di ambasciatore. L'ex nazionale francese nelle scorse settimane in Libano per osservare l'attuazione di uno di questi programmi, supportati dalla Fundació FC Barcelona, basato in particolare sull'uso del calcio come strumento per lo sviluppo e l'integrazione dei giovani migranti. "Parliamo spesso di immigrazione - ha spiegato lo stesso Thuram (fonte L'Equipe) -, di bambini migranti, concentrandoci sul loro essere persone prive di documenti regolare, dimenticandoci al tempo stesso che ognuno di loro, come ognuno di noi, ha bisogno di vivere emozioni positive. Emozioni che possiamo vivere attraverso il gioco. Per questo sono orgoglioso di partecipare a questo programma e mi auguro che il Barcellona servirà da esempio per altri clun di calcio e altre persone".