Barcellona, Suarez a Iniesta: "Sei un grande capitano"

"Oggi hai preso la tua decisione, per fortuna avrò ancora tempo per godermi la tua compagnia amico mio. Sei un grande capitano", così Luis Suarez, attaccante del Barcellona, sul suo profilo Twitter dopo l'addio al Barcellona da parte di Iniesta.

Hoy hiciste publica tu decisión pero por suerte ME QUEDA TIEMPO PARA SEGUIR DISFRUTÁNDOTE, amigo!!!!! SOS GRANDE CAPITÁN 👏👏👏 @andresiniesta8

Today you made public your decision, but luckily I HAVE TIME TO CONTINUE ENJOYING YOURSELF, my friend!!! YOU ARE TOP CAPTAIN 👏👏 pic.twitter.com/mJdJlhHY5N

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 27 aprile 2018