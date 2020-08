Barcellona, Suarez in uscita. Ruben Sosa: "Mi piacerebbe vederlo in Serie A"

Intervenuto all'agenzia EFE, l'ex attaccante di Inter e Lazio, Ruben Sosa, ha parlato del connazionale Luis Suarez, che ha ricevuto da Ronald Koeman il benservito. Il Pistolero lascerà pertanto il Barcellona: "Mi piacerebbe vederlo in Italia" ha dichiarato, sottolineando allo stesso tempo che il Barcellona dovrebbe rispettare l'anno di contratto restante: "Per quello che ha dato al Barcellona, come calciatore e come persona. Quando la squadra era in difficoltà, lui si allenava per tornare il prima possibile in campo cercando di recuperare dall'infortunio".