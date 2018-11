Barcellona, Valverde: "Contenti del primo posto in un girone difficile"

Dopo la vittoria per 2-1 in casa del PSV Eindhoven, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha commentato il primo posto matematico nel girone B di Champions League: "Abbiamo sofferto all'inizio della partita, gli olandesi hanno avuto occasioni e sono stati vivaci. Ma dopo i primi venti minuti siamo andati già meglio. Comunque siamo contenti del risultato in questo girone difficile, ora vediamo cosa ci aspetterà". Sulla prestazione di Dembelé: "Ha fatto una gara completa, ha talento e abbiamo fiducia in lui: aspettiamo la sua versione migliore. Negli ultimi giorni se n'è parlato troppo", ha detto l'allenatore blaugrana in conferenza stampa.