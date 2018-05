Barcellona, Valverde: "Gara intensa. No rosso a Sergi Roberto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, parla al termine del match pareggiato contro il Real Madrid: "E' stata una partita molto intensa, tutti vogliono vincere e il Clasico è sempre così. L'espulsione di Sergi Roberto? Non l'ho visto bene, la rivedrò in tv, però non penso che era da espulsione. Non so chi sia stato di più danneggiato dall'arbitro. Bisogna anche mettersi nei loro panni non solo quelli a favore di una o dell'altra squadra. Sulla gara? Abbiamo iniziato bene, poi quando abbiamo concesso troppo spazio al Real Madrid loro ci hanno punito".