Barcellona, Valverde: "Griezmann deve entrare più nel gioco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde è intervenuto in conferenza stampa dopo il k.o. all'esordio in Liga del Barcellona in casa dell'Athletic Bilbao: "Nel primo tempo non abbiamo giocato bene. Abbiamo avuto le migliori occasioni, ma non riuscivamo a controllare il gioco. Nella ripresa siamo migliorati, senza però creare chance nitide. Nemmeno loro, ma quando entra in campo un giocatore di qualità come Aduriz può succedere di tutto. L'infortunio di Suarez è stato un imprevisto importante, per quello che significa per noi e per come stava andando la partita. Griezmann? L'ho schierato a sinistra, sappiamo che tende ad accentrarsi. La sua posizione non è un problema, deve entrare nel gioco".