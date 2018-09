Barcellona, Valverde: "Messi unico nella storia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, è soddisfatto dopo il match vinto per 4-0 contro il PSV. Queste le sue parole a fine gara: "Messi è una benedizione per noi, ma una maledizione per chi ci gioca contro. Non si è ancora stancato di fare triplette, un giocatore unico nella storia. Quando si troverà un giocatore come lui? Dopo il secondo gol siamo stati più rilasssati. Conosciamo l'importanza dei nostri campioni, la Champions ci stimola tanto, ma non possiamo fare errori, non possiamo fallire. Dembele? Migliora sempre di più, è un giocatore che si sta evolvendo nel migliore dei modi e aiuta molto di più del passato la squadra quando perde palla".