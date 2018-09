Barcellona, Valverde può unire alla prima squadra Carlos Aleñá

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Recupero importante in casa Barcellona. Il club blaugrana infatti ha comunicato Carles Aleñá, promettente centrocampista dell'Accademia giovanile della Barca, ha recuperato dall'infortunio al bicipite femorale e può così tornare a disposizione di Ernesto Valverde, che tiene il giocatore in grande considerazione. Il giocatore si allenerà durante la settimana con la prima squadra e se Valverde non cambierà idea, il giocatore prenderà parte al campionato della squadra B.