Barcellona, Valverde: "Qui quando si perde è sempre colpa dell'allenatore"

Dopo la Champions sfuma anche la Copa del Rey per il Barcellona, sconfitto in finale dal Valencia. Questo il commento in conferenza stampa di Ernesto Valverde: "Sto bene, anche se ci si sente sempre meglio quando si vince. La sensazione è che non siamo riusciti a rispettare le aspettative che avevamo creato in questa stagione. Ora c'è dispiacere, ma se a settembre ci avessero chiesto se saremmo stati contenti di vincere un titolo a inizio maggio e di giocarcene un altro avremmo detto tutti sì. Non ci siamo mai dati per vinti, sapevamo che un gol l'avrebbe riaperta ma non siamo riusciti a segnare il secondo. Quando perdi in questo club l'allenatore è sempre responsabile, questo si sa".