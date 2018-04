Barcellona, Valverde: "Vittoria meritata, alla lunga siamo stati i migliori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona ha vinto il 25.esimo titolo della sua storia. Al termine del match contro il Deportivo, Ernesto Valverde, allenatore dei catalani, esprime così la sua felicità: "Finalmente, è stata una Liga molto lunga, abbiamo superato momenti complicati, ma alla fine posso dire che siamo stati i migliori. Abbiamo fatto doppietta con la vittoria anche in Coppa del Re. Cosa cambierei? Beh, l'eliminazione in Champions, giunta in modo inaspettato ma continueremo a provarci. Il segreto della vittoria? Ho cercato di entrare nelle dinamiche della squadra nel modo più sereno possibile. Il segreto è nello spogliatoio. Liga è il campionato più difficile? Per me sì, qui per vincere hai bisogno di fare sempre più record".