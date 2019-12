© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona non ha perso tempo e subito dopo il sorteggio degli ottavi di Champions che ha accoppiato i catalani al Napoli ha postato sui social un video tributo a Diego Armando Maradona e Leo Messi, con la Pulce che per la prima volta scenderà in campo al San Paolo. Di seguito il video proposto dal Barça con il commento "Due argentini. Due geni. Calcio di un'altra galassia".