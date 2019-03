Baresi: "Gattuso? Riceve elogi meritati. Leo e Maldini conoscono il Milan"

Il brand ambassador del Milan, Franco Baresi, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del momento rossonero, partendo da Gattuso. "Sta ricevendo elogi meritati e va lasciato lavorare tranquillo. Ha sempre dimostrato la sua voglia e determinazione ed è stato bravo a trasmettere il senso di appartenenza a questo club, a pensare in grande per tornare il prima possibile nel calcio che conta. Leonardo e Maldini? Il grande vantaggio è che conoscono bene il significato della parola Milan e conoscono il percorso giusto da seguire. Sono arrivati in un momento non facile e sono stati molto bravi nel mercato di gennaio".