Baresi: "Per Ancelotti il Napoli è uno stimolo, bel colpo di ADL"

Franco Baresi, ex difensore del Milan, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli commentando l'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. "De Laurentiis ha fatto un grande colpo. Sostituire Sarri, in questo momento in cui aveva fatto innamorare tutti per il bel gioco e i risultati, con Carlo Ancelotti è un bel colpo. E' l'allenatore che può dare ancora continuità al progetto e riuscire a ricompattare l'ambiente che sarebbe stato spaccato dopo la partenza di Sarri. Per Carlo arrivare a Napoli è uno stimolo, potrà dare tutte le sue esperienze e le sue idee. Il presidente lo metterà in condizione di fare bene, anche per lui far dimenticare Sarri non sarà semplice. Io confermerei tanti giocatori, che hanno fatto un calcio appassionante. Ancelotti avrà una buona base e potrà potenziare ancora la rosa. Koulibaly? E' uno dei più bravi in Europa, ha dimostrato di aver avuto una gran crescita. Si muove bene, ha padronanza ed è veloce. Modulo? Sceglierà quello più adeguato", ha detto Baresi.