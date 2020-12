Baresi ricorda Pablito "Ho avuto la fortuna di fare i Mondiali '82 con lui. Ragazzo stupendo"

Franco Baresi, icona rossonera e vice presidente del club, ha parlato a Milan TV della scomparsa di Paolo Rossi: "Un 2020 terribile, ci sta portando via personaggi dello sport e non. Paolo Rossi lo ricordo con grande affetto, l’ho conosciuto al Milan e in Nazionale. Ho avuto la fortuna di partecipare a quell’avventura del Mondiale dell’82, per me è stata un’esperienza incredibile. Lui era un ragazzo stupendo, un grande attaccante che ha fatto felici tutti gli italiani con i suoi gol in quel Mondiale. Credo che tutti ricordino la tripletta del Brasile e quindi credo che rimarrà sempre nel cuore di tutti gli italiani per quello che ha dato sul campo ma anche per la persona che era".