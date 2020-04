Baresi rivela: "Mourinho a Madrid era abbastanza sicuro di vincere la Champions"

Nel corso di una diretta Instagram assieme alla figlia Regina, Giuseppe Baresi ha raccontato diversi aneddoti relativi al Triplete conquistato in qualità di vice-allenatore di José Mourinho: "L'anno prima avevamo vinto campionato e Coppa Italia, c’era già una base importante e la consapevolezza di essere una squadra forte. In estate arrivarono giocatori importanti, di grande personalità: non si poteva non vincere. Partita dopo partita siamo riusciti ad arrivare ai massimi risultati. La notte di Madrid? La vigilia è stata bella, eravamo carichi e sereni. E anche la mattina della finale ero abbastanza sereno, Mourinho era abbastanza sicuro di vincere. Eravamo una squadra molto pragmatica, tutti sapevano cosa dovevano fare. Però non pensavamo di rientrare a San Siro l'alba successiva e trovare 50mila persone ad applaudirci", riporta Fcinternews.it.