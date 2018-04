Baresi sulla Coppa Italia: "Milan, obiettivo importante. Spero vada bene"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

L'ex bandiera del Milan, Franco Baresi, ha parlato in Lega Calcio durante l'evento realizzato in vista della finale di Coppa Italia tra i rossoneri e la Juventus del prossimo 9 maggio: "Abbiamo fatto una finale con la Juve ma l'abbiamo persa, ai miei tempi era il terzo obiettivo dopo campionato e coppe europee, quest'anno però è un obiettivo importante e speriamo che vada bene contro la Juve. Sono sempre esperienze belle, peccato non averla vinta, poi quando si arriva in finale tutti vogliono portarla a casa".