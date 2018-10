Bari, ag. Mutti: "Spera di potersi ritagliare il suo spazio"

Cristian Peretti, procuratore del centrocampista del Bari Alessandro Mutti, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoBari.com, ha commentato le prime settimane in biancorosso del suo assistito: “È un ragazzo interessante, che mi è stato segnalato da un amico, il procuratore Musumeci, quando era a Derthona, lo scorso anno. Lui è arrivato a Bari con entusiasmo, ha voglia di crescere e di far meglio, per questo apprezza il fatto di potersi allenare con giocatori importanti, e spera di potersi ritagliare il suo spazio con l’impegno un ruolo più importante. In città si trova bene, nonostante sia molto giovane, ha un ottimo carattere ed un’ottima tempra. Li davanti c’è molta concorrenza, ma lui con il tempo proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista".

Parole anche per descrivere le sensazioni del suo assistito nei confronti dell’ambiente biancorosso: “Si trova benissimo in città, ed è entusiasta della grande quantità di pubblico presente sia agli allenamenti che allo stadio, alla quale lui non era abituato. Per lui è uno stimolo per migliorare”.